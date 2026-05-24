Yağmur ormanlarının ''Baykuş kelebeği'' Erzurum'da görüntülendi
Erzurum’un Oltu ilçesinde bahçe temizliği yapan bir vatandaş, dev bir kelebek türüyle karşılaştı. Kanatlarındaki göz desenleriyle dikkat çeken kelebeğin cinsinin 'Baykuş kelebeği' olduğu belirtildi.
Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde yaşayan Yılmaz Özden, çiftliğinin bahçesinde bahar temizliği yaptığı sırada bitki yapraklarının üzerinde dev bir kelebek fark etti.
Özden, kabalak yaprağı üzerinde duran kelebeği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kelebeğin büyüklüğüne şaşırdığını söyleyen Özden, “Çiftliğimde bahçemde çalışırken bir şey dikkatimi çekti. Yaklaştığımda kocaman bir kelebek olduğunu gördüm. Kanatlarında gözleri andıran şekiller, uçlarında ise rengarenk motifler vardı. İlk defa böyle bir kelebek gördüm" dedi.
Görüntülenen kelebeğin, 'Baykuş kelebeği' olarak bilinen Caligo cinsine ait türlerden biri olduğu değerlendiriliyor.
Baykuş gözünü andıran büyük kanat desenleriyle dikkat çeken bu kelebekler, genellikle Meksika, Orta ve Güney Amerika’daki yağmur ormanlarında yaşıyor. (DHA)