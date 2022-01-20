Yavruyken 12.5 kilogram ağırlığa ulaştı: Kefir'i görenler köpek sanıyor
2 yaşından küçük bir Maine Coon kedi yavrusu, iri görüntüsüyle dikkat çekiyor. Şimdiden 12,5 kilogram ağırlığında olan ''Kefir'' adlı kedi o kadar büyük ki, görenler onu köpek sanıyor.
Rusya'da Kefir adlı bir kedi, bir yıl 10 aylıkken, Maine Coon kedilerinin ortalama yetişkin ağırlığını çoktan aştı. Erkek Maine Coon kedileri genellikle 6, 8 kg ile 11,3 kg arasında bir ağırlığa sahip oluyor. Yani Kefir, üç veya dört yaşına gelince tam boyutuna ulaştığında çok daha ağır olacak.
Kedinin sahibi Yulia Manina, adını sütlü mayalı bir içecekten alan Kefir’in, “korkutucu” bir görünüme sahip olsa da oldukça sevecen ve mütevazı olduğunu söyledi:
“Bir kedinin bu kadar büyüyebileceğini hiç düşünmedim. Sadece görünüşte büyümekle kalmadı, aynı zamanda çok zeki ve her zaman sakin davranıyor.
"HERKES ONU KÖPEK ZANNEDİYOR"
Her zaman okşanmak istiyor. Eve yabancılar geldiğinde herkes onu önce bir köpek zannediyor. Ama eve arkadaşlar ve tanıdıklar geldiğinde, tüm dikkat onun üzerinde ve seve seve kendini sevdiriyor.”