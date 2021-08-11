Yemek yerken kafesten kaçan timsah kamerada
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir hayvanat bahçesinde yemek yerken kafesten kaçan timsah sosyal medyada viral oldu.
Kaliforniya'da yerel bir sürüngen hayvanat bahçesi, timsahlarından birinin kameralar kayıttayken kafesinden kaçarak TikTok yıldızı olması üzerine büyük bir hayran kitlesi kazandı.
Fountain Valley'deki The Reptile Zoo'nun sosyal medya sayfaları, bu ay Darth adlı bir timsahın beslenme sırasında kafesinden atladığı anların kaydedilmesinin ardından viral oldu.
Videoda, aile işletmesinin sahiplerinden Julie Brewer'ın yiyecek için yaygara koparan bir dizi sürüngeni beslemek amacıyla ileri doğru uzandığı görülüyor. Timsahlardan biriyse aniden aşırı hevesli hale gelip, beslenme saatinde en ön sırada olmak için kafesinden tamamen dışarı atlıyor.
Sürüngen, kendisini besleyen Brewer'ın tuttuğu metal kolu yakalarken, Brewer da timsahın yerde oturduğu anlar sırasında şaşkına dönmüş şekilde gülüyor. The Reptile Zoo, videoya eşlik eden mesajda "Yani bunu beklemiyorduk" diye yazdı.