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Yeni doğan kuzuyu gören çiftçi milyonda bir görülen bir olaya şahit oldu

Birleşik Krallık'ta Morpeth yakınlarındaki Whitehouse Çiftliği'nde 5 bacaklı kuzu dünyaya geldi. Ziyaretçiler kuzuyu görmek için çiftliğin yolunu tutuyor.

Yeni doğan kuzuyu gören çiftçi milyonda bir görülen bir olaya şahit oldu - Resim: 1

İngiltere'de Whitehouse Çiftliği'nde görülen bir olay gerçekleşti.

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Yeni doğan kuzuyu gören çiftçi milyonda bir görülen bir olaya şahit oldu - Resim: 2

Çiftlik sahibi Heather Hogarty, ahıra girdiğinde beş bacaklı kuzuyu görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

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Yeni doğan kuzuyu gören çiftçi milyonda bir görülen bir olaya şahit oldu - Resim: 3

Heather, "Sol ön tarafta, yani omuzdan çıkan başka bir bacak. Bu alışılmadık bir durum, ancak hayvanlarda biraz farklı bir şey oluyor" dedi.

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Yeni doğan kuzuyu gören çiftçi milyonda bir görülen bir olaya şahit oldu - Resim: 4

Whitehouse Çiftliği'ndeki 25 yıllık yaşamında bunu yalnızca ikinci kez gördüğünü söylüyor.

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