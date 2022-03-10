Yeni doğan kuzuyu gören çiftçi milyonda bir görülen bir olaya şahit oldu
Birleşik Krallık'ta Morpeth yakınlarındaki Whitehouse Çiftliği'nde 5 bacaklı kuzu dünyaya geldi. Ziyaretçiler kuzuyu görmek için çiftliğin yolunu tutuyor.
İngiltere'de Whitehouse Çiftliği'nde görülen bir olay gerçekleşti.
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Çiftlik sahibi Heather Hogarty, ahıra girdiğinde beş bacaklı kuzuyu görünce büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.
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Heather, "Sol ön tarafta, yani omuzdan çıkan başka bir bacak. Bu alışılmadık bir durum, ancak hayvanlarda biraz farklı bir şey oluyor" dedi.
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Whitehouse Çiftliği'ndeki 25 yıllık yaşamında bunu yalnızca ikinci kez gördüğünü söylüyor.
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