Yer: Antalya... Caretta caretta saldırısına uğrayan kadın hastanelik oldu

"Biranda kalçamı ısırdı"

Kalçasının bir tarafına oturamayan Lidiia Bazarova, haftada iki yada üç gün aynı bölgeye arkadaşıyla denize gittiğini başına ilk kez böyle bir şeyin geldiğini söyledi.



Halk plajından perşembe sabahı denize girdiğini dile getiren Bazarova, “Bir süre yüzdüm ve dönüşe geçtim. Sahile 4-5 metre kalınca sırtüstü dinlenmek istedim. Biranda kalçamı bir şey ısırdı. İnanılmaz güçlüydü. Ne olduğunu bilmiyorum, neyin ısırdığını, görmeden çırpınmaya vurmaya başladım. İlk ısırdığı yeri bırakıp başka noktayı ısırdı. Mücadele etmeye devam etti. Sonra elimi ısırdı. Cankurtaran geldi, yüksek ses çıkardı ama sonra ona saldırdı. Cankurtaran benim dışarı çıkmamı istedi ama o deniz kaplumbağasıyla orada kaldı. Çok korktum uzun bir süre denize gitmeyeceğim” dedi.