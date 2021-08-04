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  4. Yer: Erzurum... Sıcaktan bunalan ayı böyle serinledi

Yer: Erzurum... Sıcaktan bunalan ayı böyle serinledi

Erzurum'un İspir ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan bir ayı baraj göletine girerek yüzdü. Ayının yüzdüğü anlar kameraya yansıdı.

Sıcak havadan bunalan ayı, İspir-Artvin karayolu 6. Kilometresinde bulunan Güllübağ Hes Barajı göletine girdi.

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Suda yüzmenin keyfini yaşayan ayıyı fark eden baraj çalışanları o anları kameraya aldı.

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Ayının suda şov yapar gibi yüzmesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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EVE GİREN AYIYI KÖPEKLER KOVALADI
Görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Pasadena kentinden.

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