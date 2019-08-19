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  3. 19 Ağustos 2019 12:30

Yılanın kuyruğundan çıkanlar herkesi şoke etti

Baba-oğul YouTube kanalları için yaptıkları araştırmalarla herkesin dikkatini çekti. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı. Bu defa çıngıraklı yılanın kuyruğunun içindekileri merak eden baba

Yılanın kuyruğundan çıkanlar herkesi şoke etti

Baba-oğul YouTube kanalları için yaptıkları araştırmalarla herkesin dikkatini çekti. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı.

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Yılanın kuyruğundan çıkanlar herkesi şoke etti

Bu defa çıngıraklı yılanın kuyruğunun içindekileri merak eden baba oğul, hayvanat bahçesine gidip bir adet ölü çıngıraklı yılan kuyruğu satın alıyor.

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Yılanın kuyruğundan çıkanlar herkesi şoke etti

İşte baba-oğulun adım adım ilginç araştırması.

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Yılanın kuyruğundan çıkanlar herkesi şoke etti

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