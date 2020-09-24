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  3. 24 Eylül 2020 18:30

Yılanların videosunu çekerken ölümden döndüler

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki arkadaş, evlerinin arka bahçesinde çiftleşme dansı yapan iki yılan gördü. Bu anları kaydetmek isteyen arkadaşlar, cep telefonlarını çıkararak kayıt tuşuna bastı.

Yılanların videosunu çekerken ölümden döndüler

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki arkadaş, evlerinin arka bahçesinde çiftleşme dansı yapan iki yılan gördü. Bu anları kaydetmek isteyen arkadaşlar, cep telefonlarını çıkararak kayıt tuşuna bastı.

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Yılanların videosunu çekerken ölümden döndüler

Çiftleşme dansını bitiren yılanlar, daha sonra vatandaşlara doğru ilerledi. Yılanların kendilerine doğru ilerlediğini gören arkadaşlar, bölgeden kaçarak uzaklaştı. Tüm bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Yılanların videosunu çekerken ölümden döndüler

Nehir yatağında karşılaşan iki vahşi yırtıcı arasındaki bu mücadele görenleri dehşete düşürdü

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Yılanların videosunu çekerken ölümden döndüler

Genç timsahı gözüne kestiren piton ani bir hareketle timsahın üzerine atladı.

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