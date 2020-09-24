Yılanların videosunu çekerken ölümden döndüler

Çiftleşme dansını bitiren yılanlar, daha sonra vatandaşlara doğru ilerledi. Yılanların kendilerine doğru ilerlediğini gören arkadaşlar, bölgeden kaçarak uzaklaştı. Tüm bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN