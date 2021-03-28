Yumurtadan çıkan civciv görenleri herkesi şaşırttı

"ELİMDEN GELDİĞİ KADAR..."

15 yıldır hobi olarak cins tavuklara karşı bir besleme alışkanlığı olduğunu söyleyen Mustafa Daban, "Yumurtadan 4 bacaklı çıkan civcivimiz de yine tohumluk olarak beslediğim cins tavuğumuzun yavrusu. Sabah saatlerinde yemlemek için dışarı çıkardığımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. 4 ayağının olduğunu fark ettim. Daha sonra veteriner hekime götürdüm, oradan bilgiler aldık. Arkadaki iki ayağının hareket etmediğini felçli olduğunu gördüm. Veteriner hekimimiz yaşayacağını söyledi. Ne kadar yaşar bilemeyiz. Elimden geldiği kadar besleyeceğim" dedi.