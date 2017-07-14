10 dakikada dönüştüğü şeye inanamayacaksınız!

Portatif evler her geçen gün yeni bir boyut atlıyor. Son yıllarda teknoloji inanılmaz hızlarda gelişiyor. Eskiden imkansız olarak gördüğümüz birçok şeyi bugün normal karşılayabiliyoruz. Bundan 100 yıl öncesinde evini yanında taşıyacaksınız, üstelik istediğin zaman toplayabileceksiniz deselerdi kim inanırdı?

