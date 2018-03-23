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  3. 23 Mart 2018 10:03

10 yıl boyunca aynı bankta yaşananları fotoğrafladı

Ukraynalı fotoğrafçı Yevhen Kotenko, 10 yılını bir hayli öznel ve samimi bir fotoğraf projesine adamış.

10 yıl boyunca aynı bankta yaşananları fotoğrafladı

Evinin balkonundan görülen bir parkın üzerinde yer alan banktan bozma bir oturağın üzerinde oturan insanları fotoğraflayan Kotenko 10 yıl boyunca birbirinden farklı insanı kadrajına almış.

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10 yıl boyunca aynı bankta yaşananları fotoğrafladı

Kotenko, "Ben kendime zaman veya sınır tanımadım, mutfağa gittim ve pencereden dışarı baktım" diyor. Kendileri her ne kadar geçtiğimiz yıl başka bir eve taşınmış olsa da bu projesine devam edeceğini de belirtiyor.

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10 yıl boyunca aynı bankta yaşananları fotoğrafladı

İşte Kotenko'nun kadrajına takılan birbirinden samimi fotoğraflar...

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10 yıl boyunca aynı bankta yaşananları fotoğrafladı

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