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  3. 13 Nisan 2017 12:10

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü

Moğolistan’ın Altay Dağları’nda yeni bulunan 1000 yıllık kadın mumyanın mezarından çıkanlar görenleri şoke etti…

1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü

Moğolistan’ın Altay Dağları’nda yeni bulunan 1000 yıllık mumya görenleri hayrete düşürüyor.

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1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü

Arkeolagların incelemesine göre, 30-40 yaşları arasında ölen bir kadına ait olduğu belirlenen mumya bilim dünyasında heyecan yarattı.

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1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü

Süs eşyaları (çanta, ayna, tarak vb.) ile birlikte gömülen mumyanın ayağındaki modern görünümlü kırmızı-siyah renklerdeki çizmeleri ise bazı haber kaynaklarında dünyaca ünlü bir spor giyim markasının ayakkabılarına benzetildi.

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1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü

1000 yıllık mumyanın mezarında bulunan eşyalar arasında at ve koç kafaları, bıçak ve dikiş setine de rastlanıldı.

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