1000 yıllık mumyanın mezarından çıkanlar hayrete düşürdü
Moğolistan’ın Altay Dağları’nda yeni bulunan 1000 yıllık kadın mumyanın mezarından çıkanlar görenleri şoke etti…
Arkeolagların incelemesine göre, 30-40 yaşları arasında ölen bir kadına ait olduğu belirlenen mumya bilim dünyasında heyecan yarattı.
Süs eşyaları (çanta, ayna, tarak vb.) ile birlikte gömülen mumyanın ayağındaki modern görünümlü kırmızı-siyah renklerdeki çizmeleri ise bazı haber kaynaklarında dünyaca ünlü bir spor giyim markasının ayakkabılarına benzetildi.