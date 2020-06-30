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  3. 30 Haziran 2020 21:58

119 ve 101 yaşındaki kız kardeşlerin yıllara meydan okuyan yaşamı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşamlarını sürdüren119 yaşındaki Havva Çevik ve 101 yaşındaki kız kardeşi Cennet Karagöz, yıllara meydan okuyan yaşamlarını böyle anlattı...

119 ve 101 yaşındaki kız kardeşlerin yıllara meydan okuyan yaşamı

Serik ilçesi Gebiz mahallesinde ormanlık alandaki iki ayrı müstakil evde hayatlarını sürdüren kız kardeşler, asrı geride bırakan yaşlarına rağmen günlük ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor.

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119 ve 101 yaşındaki kız kardeşlerin yıllara meydan okuyan yaşamı

Yaşlarıyla şaşırtan kız kardeşlerden Havva Çevik'in 8 çocuğundan 6, Cennet Karagöz'ün ise 8 çocuğundan 22 torunu bulunuyor. Torunlarının torunlarını gören asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarında sağlıklı kalmalarının sırrının tarhana ve buğday çorbası ile bulgur aşı olduğunu söylüyor.

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119 ve 101 yaşındaki kız kardeşlerin yıllara meydan okuyan yaşamı

Karagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çobanlık yaptığını ve Toros Dağları'nın temiz havasında ömrünün geçtiğini anlattı. Hayatı boyunca önemli hastalık geçirmediğini belirten Karagöz, son yıllarda ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte zorluk çekmeye başladığını kaydetti.

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119 ve 101 yaşındaki kız kardeşlerin yıllara meydan okuyan yaşamı

Doğayı çok sevdiği için çocuklarının ısrarlarına rağmen evinden ayrılmadığını anlatan Karagöz, "Çok sevdiğim eşimi 15 yıl önce kaybettim. Keşke yaşasaydı ve yanımda olsaydı. O öldükten sonra bir daha evlenmedim. Niye evleneyim? Allah kapatılan kapıyı devşirmesin. Eşimi çok severdim." diye konuştu.

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