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  3. 08 Şubat 2018 20:55

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Uzun yıllar boyunca sağlıklı yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı...

120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Tamamı Müslüman olan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. 65 yaş yolun yarısı sayılıyor... Kadınlar 65-70 yaş arasında anne oluyor. 100 yaşında ölenlere genç öldü deniliyor. İçlerinde kanser olan yok. Peki Hunza Türklerinin sırrı nedir?


Neşeli, sağlıklı ve hayat dolular! Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. Sanki bu dünyadan değil de başka bir gezegenden gelmiş gibiler... Peki bilim dünyasını bile şaşkına çeviren Hunzaların uzun yaşam sırrı ne?

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120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Kuruttukları taze meyvelerden yiyor, Hunza vadisindeki dağlardan gelen temiz havayı soluyor. Oldukça genç görünüyor ve kansere yakalanmıyorlar.

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120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Çin ve Afganistan sınırında Pakistan'ın Keşmir kentinde yakınlarında yaşayan Hunza Türkleri ortalama 120 yıl yaşıyor.

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120 yıl yaşayan Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı!

Hunza Türklerinin çok ilginç bir yanı da burada hiç kanser vakasının yaşanmaması... Kansere yakalanmadıkları gibi sık rastlanan diğer rahatsızlıklara da uğramıyorlar.

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