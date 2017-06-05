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  3. 05 Haziran 2017 09:55

17 yaşındaki çocuğun inanılmaz yeteneği

17 yaşındaki çocuğun inanılmaz yeteneği

Sanatçının yaşı ise sadece 17

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17 yaşındaki çocuğun inanılmaz yeteneği

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17 yaşındaki çocuğun inanılmaz yeteneği

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17 yaşındaki çocuğun inanılmaz yeteneği

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