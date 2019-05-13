2030 yılından geldiğini iddia eden adamda bomba iddialar
2030'dan geldiğini iddia ederek birbirinden ilginç açıklamalar yapan Noah kod adlı adam yine şaşırttı. Noah bu kez yanında getirdiğini iddia ettiği siyah maddeyi gösterdi.
2030'dan geldiğini iddia ederek birbirinden ilginç açıklamalar yapan Noah kod adlı adam yine şaşırttı. Noah bu kez yanında getirdiğini iddia ettiği siyah maddeyi gösterdi.
2030'dan geldiğini öne süren zaman yolcusu Noah zaman zaman gelecekte yaşanacağını söylediği çeşitli iddialarını dile getiriyor.