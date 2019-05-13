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  3. 13 Mayıs 2019 19:43

2030 yılından geldiğini iddia eden adamda bomba iddialar

2030'dan geldiğini iddia ederek birbirinden ilginç açıklamalar yapan Noah kod adlı adam yine şaşırttı. Noah bu kez yanında getirdiğini iddia ettiği siyah maddeyi gösterdi.

2030 yılından geldiğini iddia eden adamda bomba iddialar

2030'dan geldiğini iddia ederek birbirinden ilginç açıklamalar yapan Noah kod adlı adam yine şaşırttı. Noah bu kez yanında getirdiğini iddia ettiği siyah maddeyi gösterdi.

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2030 yılından geldiğini iddia eden adamda bomba iddialar

2030'dan geldiğini öne süren zaman yolcusu Noah zaman zaman gelecekte yaşanacağını söylediği çeşitli iddialarını dile getiriyor.

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2030 yılından geldiğini iddia eden adamda bomba iddialar

Zaman yolcusu Noah, gelecekten getirdiğini söylediği jel biçiminde siyah bir nesneyi tanıttı.

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2030 yılından geldiğini iddia eden adamda bomba iddialar

Zaman yolcusu, nanoteknoloji olarak tanımladığı ve milyarlarca mikroskobik boyuttaki robotun ürettiğini söylediği jel biçimindeki siyah maddenin insanlara şifa dağıttığını ve üretim faaliyetlerinde kullanıldığını öne sürdü.

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