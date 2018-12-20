21 Aralık kış gündönümü (kış ekinoksu) nedir ?
Ülkemizin de içerisinde yer aldığı Kuzey Yarım Küre'de yılın en uzun gecesinin meydana gelmesi şeklinde ifade edilen 21 Aralık (Kış Ekinoksu) nedir?
Ülkemizin de içerisinde yer aldığı Kuzey Yarım Küre'de yılın en uzun gecesinin meydana gelmesi şeklinde ifade edilen 21 Aralık (Kış Ekinoksu) nedir?
Gündüzün de en kısa şekilde yaşandığı ve kış ayının gelişini niteleyen bir astronomi olayı olan 21 Aralık (Kış Ekinoksu) tarihinde en uzun gece kaç saat sürecek? Detaylar...
Bugün 21 Aralık ve Kış Gündönümü (Janua coeli). Bugün Ulu Ana Tanrıça, Gökyüzü (Cennet) Kraliçesi’nin Işığın Oğlu’nu doğurduğu gün. Kış Gündönümü Oğlak’tadır ve “tanrıların kapısı”dır. Güneş’in yükselişini ve büyüyen gücünü temsil eder. “Janua” Latincede kapı anlamına gelir ve kapıların bekçisi, zamanın yöneticisi Janus da adını ondan alır.