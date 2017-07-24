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  3. 24 Temmuz 2017 10:15

3 boyutlu yazıcıdan çıkan inanılmaz yapılar

3 boyutlu yazıcıdan çıkan inanılmaz yapılar

Bu gördüğünüz fotoğrafta hiçbir şey yok; ancak 24 saat dolduğunda dönüştüğü şey teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.


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3 boyutlu yazıcıdan çıkan inanılmaz yapılar

Teknolojinin son harikası 3D yazıcılar sayesinde artık herkes ucuza ev sahibi olabilecek. Dünyanın inşaat alanlarında kullanmak üzere Rusya'da üretilen ilk mobil 3D yazıcısı, 24 saat içinde yaklaşık 10 bin dolar maliyetle 37 metrekarelik ev inşa etti.

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3 boyutlu yazıcıdan çıkan inanılmaz yapılar

Evin duvarları, cephe giydirmesi ve bölmeleri beton ile yazdırıldı. Kapılar, camlar ve mobilyalar ise eve sonradan yerleştirildi.

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3 boyutlu yazıcıdan çıkan inanılmaz yapılar

Yazıcıyı üreten Apis Cor'un Rusya'daki tesisinde inşa ettiği 37 metrekarelik ev; bir koridor, banyo, oturma odası ve mutfaktan oluşuyor.

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