3 boyutlu yazıcıdan çıkan inanılmaz yapılar
Bu gördüğünüz fotoğrafta hiçbir şey yok; ancak 24 saat dolduğunda dönüştüğü şey teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor.
Teknolojinin son harikası 3D yazıcılar sayesinde artık herkes ucuza ev sahibi olabilecek. Dünyanın inşaat alanlarında kullanmak üzere Rusya'da üretilen ilk mobil 3D yazıcısı, 24 saat içinde yaklaşık 10 bin dolar maliyetle 37 metrekarelik ev inşa etti.
Evin duvarları, cephe giydirmesi ve bölmeleri beton ile yazdırıldı. Kapılar, camlar ve mobilyalar ise eve sonradan yerleştirildi.