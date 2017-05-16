30 yaş üzeri bakir erkeklere özel ders

Bu durum öyle bir sosyal fenomene dönüşmüş ki insanlar orta yaş bakir erkekler için “yaramiso” gibi özel bir terim bile uydurmuşlar. Hatta nüfusun bu kesimine hitap eden bir kurs açılmış: Nü modellerle çizim dersleri. Derslerin amacı ise katılımcıları kadın vücuduna tanıdık bir hale getirmek.

