30 yaş üzeri bakir erkeklere özel ders
Japonya’da Ulusal Nüfus Enstitüsü ve Sosyal Güvenlik Araştırması‘nın 2010 verilerine göre ülkedeki 30 yaş üzeri ve evlenmemiş her dört erkekten biri daha önce hiç cinsel ilişkiye girmemiş.
Bu durum öyle bir sosyal fenomene dönüşmüş ki insanlar orta yaş bakir erkekler için “yaramiso” gibi özel bir terim bile uydurmuşlar. Hatta nüfusun bu kesimine hitap eden bir kurs açılmış: Nü modellerle çizim dersleri. Derslerin amacı ise katılımcıları kadın vücuduna tanıdık bir hale getirmek.
Çizim dersleri Shingo Sakatsume öncülüğünde çalışan ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Virgin Academia‘nın bir parçası. Kurslar 100 sayfalık bir ders kitabı olan “Virgin Breaker” (Bakir Kırıcı) eşliğinde veriliyor.