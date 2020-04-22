350 yıl önce önlem alınmıştı... Şimdi ölümcül vebadan koruyor !
17'inci yüzyılda Avrupa'yı kasıp kavuran veba salgınından her şeyi göze alarak kendini dış dünyaya kapatan İngiltere'nin Eyam köyü, salgının ülkeye yayılıp çok daha fazla kişinin hayatına mal olmasını engellediği için hala hatırlanıyor.
Yeni tip koronavirüsle birlikte yaşananlar tarihteki ölümcül salgın hastalıkların gündeme gelmesine neden oldu. 1666 yılında İngiltere'nin Eyam köyünün vebayla verdiği mücadeleyi ve tecrit uygulamasını akıllara getirdi.
İngiliz basınındaki haberlere göre, ülkenin orta kesimlerindeki Peak District Milli Parkı sınırları içinde yer alan Eyam köyü sakinleri, 1665-1666 yıllarında meydana gelen veba salgını sırasında karantina kararı alarak bedel ödemek pahasına salgının yayılmasını önledi.
Köy sakinleri, başkent Londra'dan gelen kumaşların içindeki pireler nedeniyle bulaştığı düşünülen hastalığın ülkenin daha da kuzeyine yayılmasını önlemek için 6 ay boyunca kendilerini izole ettiler.