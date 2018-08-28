4 sterline aldığı kutudan bakın ne çıktı !

Emekli grafik tasarımcısı, satın aldığı kutunun içini açınca gözlerine inanamadı. Pack, eski kutuda 100 yıllık negatif fotoğraflar buldu. Greg Pack'in oğlu Scott Pack, ilginç hikayeyi Twitter hesabından şu sözlerle paylaştı: "Babam son dönemde bir ayakkabı kutusu satışına katıldı. Kendisi kutu hayranıdır. Elbette kutular da açılmak içindir. O da hepimizin yapacağını yapıp kutuyu açıp içine baktı." "Eve döndükten sonra her filmi ışığa tuttu ve telefon ile filmlerin fotoğraflarını çekti. Daha sonra photoshop ile negatifleri pozitife çevirdi ve şu karelerle karşılaştı."

