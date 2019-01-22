500 Yıllık Manastırda 75 Bin İnsanın Kemikleri Yer Alıyor

Yeraltında bulunan ve çoğunlukla ölülerin gömülmesine hizmet eden tonozlu yapılar olan katakomblar, Hristiyanlığın erken döneminde sıklıkla kullanılmışlardı. San Fransisco Manastırı altında yer alan bu katakombda, 75.000 civarında olduğu tahmin edilen ölü insanın kafatasları ve kemikleri bulunuyor.