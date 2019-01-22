500 Yıllık Manastırda 75 Bin İnsanın Kemikleri Yer Alıyor
Peru'nun başkenti Lima'da bulunan San Francisco Manastırı, içinde bulunan ünlü bir kitaplığın yanısıra, yeraltı mezarıyla da ünlü. 1600'lerin sonunda Barok tarzında yapılan bu Roma Katolik kilisesi ve manastırı günümüze dek iyi bir
Kütüphanesinde, İnkalara ait toprakların fethinden sonra Hristiyanlığı yaymak için bölgeye gelen rahiplerin kitaplarının da aralarında yer aldığı binlerce eski kitap ve dini metin yer alan Manastır, altındaki katakombuyla da ülkeye gelenlerin ilgisini çekiyor.
Yeraltında bulunan ve çoğunlukla ölülerin gömülmesine hizmet eden tonozlu yapılar olan katakomblar, Hristiyanlığın erken döneminde sıklıkla kullanılmışlardı. San Fransisco Manastırı altında yer alan bu katakombda, 75.000 civarında olduğu tahmin edilen ölü insanın kafatasları ve kemikleri bulunuyor.
Ziyaretçiler, giriş ücreti olarak 2 dolar ödeyerek, tünellerdeki ve çukurlardaki çoğu dairesel şekilde düzenlenmiş, ilginç yazı ve motif örnekleriyle süslenmiş katakombu gezebiliyor.