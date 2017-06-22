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  3. 22 Haziran 2017 14:45

500 yıllık sır çözüldü !

Asırlar boyunca neredeyse hiç çürümeyerek günümüze kadar ulaşmış olan kızın bedeni insanı hayretler içerisinde bırakıyor.

500 yıllık sır çözüldü !

500 yıldır uyuyan bu kız, 1999 yılında Şili ve Arjantin sınırında yer alan Llullaillaco dağında tesadüf eseri bulunan donmuş üç çocuk bedeninden sadece biri.

 

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500 yıllık sır çözüldü !

Llullaillaco'nun Çocukları olarak adlandırılan iki kız bir erkek bu üç çocuk İnkalar'ın Capacocha ritüeli kapsamında tanrıya sunmak adına kurban olarak seçilmişler.
 

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500 yıllık sır çözüldü !

Bu ritüele çocukların seçilmesinin nedeni de İnkalar'ın, çocukları her türlü kötülükten uzak ve günahsız yani kusursuz insanı temsil ettiklerini düşünmelerinden kaynaklanıyor.

 

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500 yıllık sır çözüldü !

Ayrıca kurban olarak seçilecek çocukların tanrılarla birlikte yaşayacaklarına ve böylece ölümsüz olacaklarına inanıyorlardı.
Bedeni üzerinde yapılan incelemelerde kızın uzunca bir süre çok iyi şekilde beslenmiş olduğu hatta bu sebeple kilo aldığı anlaşıldı.

 

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