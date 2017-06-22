500 yıllık sır çözüldü !
Asırlar boyunca neredeyse hiç çürümeyerek günümüze kadar ulaşmış olan kızın bedeni insanı hayretler içerisinde bırakıyor.
500 yıldır uyuyan bu kız, 1999 yılında Şili ve Arjantin sınırında yer alan Llullaillaco dağında tesadüf eseri bulunan donmuş üç çocuk bedeninden sadece biri.
Llullaillaco'nun Çocukları olarak adlandırılan iki kız bir erkek bu üç çocuk İnkalar'ın Capacocha ritüeli kapsamında tanrıya sunmak adına kurban olarak seçilmişler.
Bu ritüele çocukların seçilmesinin nedeni de İnkalar'ın, çocukları her türlü kötülükten uzak ve günahsız yani kusursuz insanı temsil ettiklerini düşünmelerinden kaynaklanıyor.