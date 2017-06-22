500 yıllık sır çözüldü !

Ayrıca kurban olarak seçilecek çocukların tanrılarla birlikte yaşayacaklarına ve böylece ölümsüz olacaklarına inanıyorlardı.

Bedeni üzerinde yapılan incelemelerde kızın uzunca bir süre çok iyi şekilde beslenmiş olduğu hatta bu sebeple kilo aldığı anlaşıldı.



