6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız Türkiye'den görüntülendi
6 bin 800 yılda bir görülen C/2020 F3 Neowise adlı kuyruklu yıldız, Antalya'da gökyüzü bilimciler tarafından böyle fotoğraflandı.
Antalya'da, gökyüzü bilimciler tarafından 27 Mart'ta keşfedilen ve bir süredir gökyüzündeki seyrini sürdüren C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızı heyecanı yaşandı.
21'inci yüzyılda çıplak gözle görülebilen ilk kuyruklu yıldız olma özelliğine sahip Neowise'i görmek isteyenler, gözlem araçları olmadan da görsel şöleni izleyebiliyor.
Yaz döneminde serin dağlık alanlarda gece doğa yürüyüşleri de yapan Patika Grubu üyeleri, 22 Temmuz gece yarısı Neowise kuyruklu yıldızını gözlemlemek için Beydağları'na çıktı. Patika Grubu kurucusu Nusret Yakışıklı, Samanyolu ve kuyruklu yıldızı gözlemlemek için yaptıkları gece doğa yürüyüşünde, Neowise'i fotoğraflama imkanı bulduklarını söyledi.