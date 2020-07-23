6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız Türkiye'den görüntülendi

Yaklaşık 6 bin 800 yılda bir görüldüğü belirtilen Neowise kuyruklu yıldızı, 23 Temmuz gecesi dünyaya en yakın konumdan geçiş yapacak. Hem Türkiye'den hem dünyanın birçok bölgesinden görülebilen kuyruklu yıldız, Antalya'da da gökyüzü meraklıları tarafından fotoğraflandı.



