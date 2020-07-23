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  3. 23 Temmuz 2020 18:53

6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız Türkiye'den görüntülendi

6 bin 800 yılda bir görülen C/2020 F3 Neowise adlı kuyruklu yıldız, Antalya'da gökyüzü bilimciler tarafından böyle fotoğraflandı.

6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız Türkiye'den görüntülendi

Antalya'da, gökyüzü bilimciler tarafından 27 Mart'ta keşfedilen ve bir süredir gökyüzündeki seyrini sürdüren C/2020 F3 Neowise kuyruklu yıldızı heyecanı yaşandı.

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6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız Türkiye'den görüntülendi

21'inci yüzyılda çıplak gözle görülebilen ilk kuyruklu yıldız olma özelliğine sahip Neowise'i görmek isteyenler, gözlem araçları olmadan da görsel şöleni izleyebiliyor.

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6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız Türkiye'den görüntülendi

Yaz döneminde serin dağlık alanlarda gece doğa yürüyüşleri de yapan Patika Grubu üyeleri, 22 Temmuz gece yarısı Neowise kuyruklu yıldızını gözlemlemek için Beydağları'na çıktı. Patika Grubu kurucusu Nusret Yakışıklı, Samanyolu ve kuyruklu yıldızı gözlemlemek için yaptıkları gece doğa yürüyüşünde, Neowise'i fotoğraflama imkanı bulduklarını söyledi.

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6 bin 800 yılda bir görülen kuyruklu yıldız Türkiye'den görüntülendi

Yaklaşık 6 bin 800 yılda bir görüldüğü belirtilen Neowise kuyruklu yıldızı, 23 Temmuz gecesi dünyaya en yakın konumdan geçiş yapacak. Hem Türkiye'den hem dünyanın birçok bölgesinden görülebilen kuyruklu yıldız, Antalya'da da gökyüzü meraklıları tarafından fotoğraflandı.

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