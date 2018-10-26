ABD'li doktordan ölümle ilgili ürküten açıklama!

Ölümden sonra beynin çalıştığını iddia eden bir diğer bilgi de Daily Mail'de yer alan habere göre; ABD'de Langone Tıp Fakültesi Yoğun Bakım ve Reanimasyon Bölümü Başkanı Dr. Sam Parnia'dan geldi. Dr. Parnia'ya göre ölümden sonra beyin çalışmaya devam ediyor.