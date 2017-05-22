Açılışında akın ettiler ! Yoğun ilgi...
Mardin'de arkeolojik kazı çalışmalar sonucu bulunan 1400 yıllık galeri mezarlık yapılan çalışmalar sonrası ilk defa açıldı.
Mardin merkeze bağlı Dara Antik Kentinde arkeolojik kazı çalışmaları sonucu bulunan 1400 yıllık galeri mezarlık, yapılan çalışmalardan sonra ilk defa ziyaretçilere açıldı.
Mardin'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Mahallesi'nde yer alan ve tarihte Yukarı Mezopotamyanın en önemli yerleşim yerlerinden Dara Antik Kentinde, 7 yıl önce ortaya çıkarılan ve Roma Dönemi'nde, 'Yeniden Diriliş' törenlerinin yapıldığı, binlerce kişinin bir arada olduğu 1400 yıllık galeri mezarlık ilk defa ziyarete açıldı.
YENİDEN DİRİLİŞ AYİNLERİ YAPILIYORDU
Dara'da yapılan kazılarda, Nekropol alanının uzun dönemler kullanıma tabi tutulduğu, çeşitli dönemlerde farklı kültür ve inançlara ait gömüler yapıldığı anlaşılmış ve 2010 yılında galeri mezarda yapılan kazılar sırasında, mezarın alt katında yüzlerce insana ait mezar açığa çıkarılmıştı. Bu mezarların kutsal kitaplarda ruhlara nefes verilmesi ve yeniden dirilişin canlandırıldığı, 'Ezekiel-Ölüleri Dirilten Peygamber' ile ilişkilendirildiği ve bu insanların yeniden dirileceklerine inandıkları gün için bu mezarda toplandıkları tespit edilmişti.