Ağacın gövdesindeki 'kadın silüeti' ilgi çekiyor
Kastamonu'da odunculuk yapan Osman Balta, kestiği bir ceviz ağacının gövdesinde "kadın silüeti" bulunduğunu fark edince fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı.
Kastamonu'nun Dokuzkat köyünde odunculuk yapan Osman Balta, kestiği bir ceviz ağacının gövdesinde "kadın silüeti" olduğunu fark etti. Üzerine su dökerek silüeti belirginleştiren Balta, çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Balta'yı arayan çok sayıda kişi, ağacı satın almak istediklerini belirterek, silüeti görmek için Kastamonu'ya geleceklerini söyledi.
Osman Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu bölgesinde bulunan üretimden düşen ağaçları kesip Bursa'daki bir firmaya gönderdiğini, firmanın da ağaçları mobilya yapımında kullandığını belirtti.