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  3. 03 Nisan 2019 09:15

Ağacın gövdesindeki 'kadın silüeti' ilgi çekiyor

Kastamonu'da odunculuk yapan Osman Balta, kestiği bir ceviz ağacının gövdesinde "kadın silüeti" bulunduğunu fark edince fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı.

Ağacın gövdesindeki 'kadın silüeti' ilgi çekiyor

Kastamonu'da kesilen bir ceviz ağacının gövdesinde bulunan "kadın silüeti" dikkati çekiyor.

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Ağacın gövdesindeki 'kadın silüeti' ilgi çekiyor

Kastamonu'nun Dokuzkat köyünde odunculuk yapan Osman Balta, kestiği bir ceviz ağacının gövdesinde "kadın silüeti" olduğunu fark etti. Üzerine su dökerek silüeti belirginleştiren Balta, çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Bunun üzerine Balta'yı arayan çok sayıda kişi, ağacı satın almak istediklerini belirterek, silüeti görmek için Kastamonu'ya geleceklerini söyledi.

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Ağacın gövdesindeki 'kadın silüeti' ilgi çekiyor

Osman Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu bölgesinde bulunan üretimden düşen ağaçları kesip Bursa'daki bir firmaya gönderdiğini, firmanın da ağaçları mobilya yapımında kullandığını belirtti.

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Ağacın gövdesindeki 'kadın silüeti' ilgi çekiyor

Kestiği bir ağacın gövdesinde "kadın silüeti" olduğunu fark edince şaşırdığını anlatan Balta, meslek hayatı boyunca çok sayıda ağaç kesmesine karşın ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

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