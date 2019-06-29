Algının gerçeği nasıl yendiğini gösteren sosyal deney
Sosyal medyanın etkili algı silahlarından biri olduğu bir kez daha kanıtlandı. Sosyal medyada paylaşılan sosyal deney "algının gerçeği nasıl yendiğini" gözler önüne seriyor. İşte herkesin konuştuğu o deney... .
Deneyde Vice News'in yazar kadrosundan Oobah Butler'in gerçekleştirdiği sosyal deney, var olmayan bir restoranın nasıl Londra'nın en iyi restoranı olduğunu şeklinde bir algıya yol açtığını gösteriyor.
Deneyde Oobah Butler 2018 yılının başında dünyanın en çok kullanılan gezi tavsiye uygulamalarından TripAdvisor'da bir restoran kaydı gerçekleştiriyor.
Butler gerçekte olmayan restoran için bir web sitesi hazırlıyor. Sosyal medya hesaplarını kuruyor. Ve tamamen hayalde var olan restoran hayata geçiyor. İsmi ise "The Shed" (Kulübe) olarak belirleniyor.