SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 491'E YÜKSELDİ !
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Nisan 2020 20:42

Alman askerlerle cinsel ilişkiye giren kadınların saçları kazıtıldı

Geçmişten günümüze kadınlar birçok farklı şekilde şiddete maruz kaldı. Bu üzücü hadiselerin biri de 2. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle arınma dönemine giren Fransa'da görüldü. Ülkede, işgal sırasında isteyerek ya da istemeyerek Alman askerlerle cinsel ilişkiye giren tüm kadınların toplum önünde saçları kazıtıldı.

Alman askerlerle cinsel ilişkiye giren kadınların saçları kazıtıldı

2. Dünya Savaşı sonrasında ülkenin işgalden kurtuluşu ile birlikte Fransızlar hem kutlama yaptı hem de intikam hazırlığı.

1/ 9
Alman askerlerle cinsel ilişkiye giren kadınların saçları kazıtıldı

İşgal yıllarında Almanlarla işbirliği yaptığı düşünülen kişiler, akıl almaz yöntemlerle cezalandırıldı.

2/ 9
Alman askerlerle cinsel ilişkiye giren kadınların saçları kazıtıldı

Bu anlayıştan en çok zararı ise yine kadınlar gördü. Alman askerleri ile her ne şekilde olursa olsun cinsel ilişkiye giren Fransız kadınlar, küçük düşürücü intikam oyunlarından nasibini aldı.

3/ 9
Alman askerlerle cinsel ilişkiye giren kadınların saçları kazıtıldı

Bir kısmını savaş sırasında tecavüze uğrayan kadınların oluşturduğu grupların, halka açık yerlerde saçları kazıtıldı.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM