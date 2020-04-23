Alman askerlerle cinsel ilişkiye giren kadınların saçları kazıtıldı
Geçmişten günümüze kadınlar birçok farklı şekilde şiddete maruz kaldı. Bu üzücü hadiselerin biri de 2. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle arınma dönemine giren Fransa'da görüldü. Ülkede, işgal sırasında isteyerek ya da istemeyerek Alman askerlerle cinsel ilişkiye giren tüm kadınların toplum önünde saçları kazıtıldı.
2. Dünya Savaşı sonrasında ülkenin işgalden kurtuluşu ile birlikte Fransızlar hem kutlama yaptı hem de intikam hazırlığı.
İşgal yıllarında Almanlarla işbirliği yaptığı düşünülen kişiler, akıl almaz yöntemlerle cezalandırıldı.
Bu anlayıştan en çok zararı ise yine kadınlar gördü. Alman askerleri ile her ne şekilde olursa olsun cinsel ilişkiye giren Fransız kadınlar, küçük düşürücü intikam oyunlarından nasibini aldı.