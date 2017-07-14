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  3. 14 Temmuz 2017 11:22

Aniden ölen kızın odasından çıkan mektup aileyi şoke etti

Tim ve Mary Smith çifti 12 yaşındaki kızlarını ani bir ölümle kaybetti.

Aniden ölen kızın odasından çıkan mektup aileyi şoke etti

Ölüm sonrası acılı aile kızlarının odasında buldukları ve üzerinde 13 Nisan 2023'te açın yazan mektupla duygulu anlar yaşadı.

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Aniden ölen kızın odasından çıkan mektup aileyi şoke etti

Ailesi tarafından yaratıcı ve zeki biri olarak tanımlanan Taylor Smith 12 yaşında 5 Ocak 2014 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Bir süre sonra kızlarının odasındaki eşyaları kontrol eden aile bir kutunun içerisinde kızlarının bir mektubunu buldu.

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Aniden ölen kızın odasından çıkan mektup aileyi şoke etti

2023 tarihinde okumak üzere kendisine mektup yazan kızın mektubu aileye duygu dolu anlar yaşattı.

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Aniden ölen kızın odasından çıkan mektup aileyi şoke etti

Taylor'ın ebeveynleri büyük bir merak içinde zarfı açtı ve mektubu okumaya başladı. Mektupta küçük kızın kendinin on yıl sonraki haline yazdığı tavsiyeler vardı.

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