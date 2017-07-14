Aniden ölen kızın odasından çıkan mektup aileyi şoke etti
Tim ve Mary Smith çifti 12 yaşındaki kızlarını ani bir ölümle kaybetti.
Ölüm sonrası acılı aile kızlarının odasında buldukları ve üzerinde 13 Nisan 2023'te açın yazan mektupla duygulu anlar yaşadı.
Ailesi tarafından yaratıcı ve zeki biri olarak tanımlanan Taylor Smith 12 yaşında 5 Ocak 2014 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Bir süre sonra kızlarının odasındaki eşyaları kontrol eden aile bir kutunun içerisinde kızlarının bir mektubunu buldu.
2023 tarihinde okumak üzere kendisine mektup yazan kızın mektubu aileye duygu dolu anlar yaşattı.