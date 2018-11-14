Araplar Türkiye'de burayı keşfetti ! Akın akın geliyorlar...

Bursa'da bir kaç yıl öncesine kadar mezbelelik haldeyken Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Milli Parklar'ın desteğiyle çevre düzenlemesi yapılan Su Uçtu Şelalesi ve tabiat parkı muhteşem güzelliğiyle büyülüyor. Fay hattının çökmesiyle oluşan ve 38 metreden dökülen Su Uçtu Şelalesi yaz mevsiminde bile buz gibi suyu ile Arap turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.



