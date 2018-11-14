Araplar Türkiye'de burayı keşfetti ! Akın akın geliyorlar...
Bursa'da mezbelelik haldeyken belediyenin desteğiyle çevre düzenlemesi yapılan Su Uçtu Şelalesi ve tabiat parkı Araplar'ın akınına uğruyor.
Bursa'da bir kaç yıl öncesine kadar mezbelelik haldeyken Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Milli Parklar'ın desteğiyle çevre düzenlemesi yapılan Su Uçtu Şelalesi ve tabiat parkı muhteşem güzelliğiyle büyülüyor. Fay hattının çökmesiyle oluşan ve 38 metreden dökülen Su Uçtu Şelalesi yaz mevsiminde bile buz gibi suyu ile Arap turistlerin en fazla ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.
Mustafakemalpaşa ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Su Uçtu Şelalesi'ni her gün binlerce turist ziyaret ediyor. Özellikle yaz mevsiminde Suudi Arabistan, Dubai, Kuveyt, Katar ve Körfez ülkelerinden gelenler Su Uçtu'daki doğal güzelliğe hayran kalıyorlar. Arap turistler hem selfie çekiyor hem de burada buz gibi dağ suyundan içerek serinliyorlar.
Bursa'ya hayranlığını gizlemeyen Arap turistler, "Bursa gerçekten muhteşem. Diğer büyükşehirlere göre, daha az trafik, daha az insan var. Yeşili çok güzel. Bursa'da güzel insanlarla karşılaşıyoruz. Uludağ, Gölyazı, Su Uçtu, Saitabat Şelalesi kendine hayran bırakıyor" diyorlar.