"Arı adam" Canan Karatay'ı protesto etti

Tiyatrocu ve dizi yapımcısı 54 yaşındaki Bahtiyar Keskin, balcılar tarafından büyük tepki çeken Canan Karatay’ın bal zararlıdır açıklamasına tepki göstermek için arı kostümü giyerek Bursa sokaklarında ve tarihi surlarda dolaştı.