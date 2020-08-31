Ay çekirdeği tarlasında 20 metrelik obruk oluştu

Mahallede yaşayan Ömer Çavuş, ilk kez obruk gördüğünü ve tedirgin olduğunu söyleyerek, "Daha önce, obrukların Konya'da olduğunu duyardık. Buradaki hasat yapılırken, fark edilmiş. Daha önce obruk görmedik. Bizi korkutuyor. İçine insan, traktör ya da iş makinesi düşebilir. Çok tehlikeli bir durum. Ne zaman nerede olacağını kestirmek çok zor" dedi.

