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  3. 09 Kasım 2018 10:10

Baba Vanga'nın tüyler ürpertici kehanetleri

İşte gelmiş geçmiş en çok konuşulan kahinlerden biri olan Bulgar Baba Vanga'nın birbirinden ürkütücü o kehanetleri...

Baba Vanga'nın tüyler ürpertici kehanetleri

NE DEDİYSE ÇIKTI

Her kehaneti tutuyor, olmaz denen şey oluyor. Baba Vanga'yı mutlaka görmüş ya da hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur. En az Nostradamus kadar ünlü bir kahin olan ve daha yakın tarihlerde yaşamış Baba Vanga'nın bugüne kadar birçok kehaneti tuttu. Bazılarının ise akıbeti henüz belli değil.

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Baba Vanga'nın tüyler ürpertici kehanetleri

1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, 51'inci yüzyılda Dünya'nın sonunun geleceğini tahmin etmişti. 11 Eylül saldırısı ve Rusya'nın Gürcistan'ı işgali gibi önemli olayları öngördüğü söylenen görme engelli Bulgar kahin Baba Vanga (Vanga Nine), ardında bıraktığı felaket senaryolarıyla aramızdan ayrıldı. Hatta Donald Trump ve Brexit kehanetleri en yakında zamanda karşılaştıklarımız.


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Baba Vanga'nın tüyler ürpertici kehanetleri

Yaşadığı dönemde Bulgar yönetiminin üst düzey yöneticileri tarafından danışılan Baba Vanga yaptığı kehanetlerle dünya çapında ünlenmişti. Vanga'nın bundan sonraki yıllar için öngördükleri hiç de iç açıcı değil.

İşte Baba Vanga'nın, Dünya'nın yok olmasıyla sona eren kehanetleri:


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Baba Vanga'nın tüyler ürpertici kehanetleri

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Kutuptaki buzullar eridikçe yerkürenin su seviyesi artacak.

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