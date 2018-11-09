Baba Vanga'nın tüyler ürpertici kehanetleri
İşte gelmiş geçmiş en çok konuşulan kahinlerden biri olan Bulgar Baba Vanga'nın birbirinden ürkütücü o kehanetleri...
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Her kehaneti tutuyor, olmaz denen şey oluyor. Baba Vanga'yı mutlaka görmüş ya da hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur. En az Nostradamus kadar ünlü bir kahin olan ve daha yakın tarihlerde yaşamış Baba Vanga'nın bugüne kadar birçok kehaneti tuttu. Bazılarının ise akıbeti henüz belli değil.
1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, 51'inci yüzyılda Dünya'nın sonunun geleceğini tahmin etmişti. 11 Eylül saldırısı ve Rusya'nın Gürcistan'ı işgali gibi önemli olayları öngördüğü söylenen görme engelli Bulgar kahin Baba Vanga (Vanga Nine), ardında bıraktığı felaket senaryolarıyla aramızdan ayrıldı. Hatta Donald Trump ve Brexit kehanetleri en yakında zamanda karşılaştıklarımız.
Yaşadığı dönemde Bulgar yönetiminin üst düzey yöneticileri tarafından danışılan Baba Vanga yaptığı kehanetlerle dünya çapında ünlenmişti. Vanga'nın bundan sonraki yıllar için öngördükleri hiç de iç açıcı değil.
İşte Baba Vanga'nın, Dünya'nın yok olmasıyla sona eren kehanetleri: