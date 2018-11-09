Baba Vanga'nın tüyler ürpertici kehanetleri

NE DEDİYSE ÇIKTI



Her kehaneti tutuyor, olmaz denen şey oluyor. Baba Vanga'yı mutlaka görmüş ya da hakkında bir şeyler duymuşsunuzdur. En az Nostradamus kadar ünlü bir kahin olan ve daha yakın tarihlerde yaşamış Baba Vanga'nın bugüne kadar birçok kehaneti tuttu. Bazılarının ise akıbeti henüz belli değil.

