Bakması bile ürkütücü bu yemeğin fiyatı 2700 lira
Yemekler o ülkenin kültürünü, tarihini ve insanlarını daha iyi anlamanın en doğal yöntemlerinden biridir. 'Denizden babam çıksa yerim' mantığını benimseyen Japon mutfağı ise ilginç yemeklere ev sahipliği yapıyor. Çoğu kişinin bakma
Yemekler o ülkenin kültürünü, tarihini ve insanlarını daha iyi anlamanın en doğal yöntemlerinden biridir.
Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle öne çıkan Japon mutfağı da ilginç yemeklere ev sahipliği yapıyor.
"Denizden babam çıksa yerim" mantığını benimseyen Japonlar, denizde çıkan çeşitli böcekleri, balıkları, istiridyeleri pişmiş, çoğunlukla da çiğ olarak tüketiyor. Japonların meşhur olduğu kadar pahalı yiyecekleri de dev istiridyeden yaptıkları...