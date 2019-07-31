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  3. 31 Temmuz 2019 14:00

Bakması bile ürkütücü bu yemeğin fiyatı 2700 lira

Yemekler o ülkenin kültürünü, tarihini ve insanlarını daha iyi anlamanın en doğal yöntemlerinden biridir. 'Denizden babam çıksa yerim' mantığını benimseyen Japon mutfağı ise ilginç yemeklere ev sahipliği yapıyor. Çoğu kişinin bakma

Bakması bile ürkütücü bu yemeğin fiyatı 2700 lira

Yemekler o ülkenin kültürünü, tarihini ve insanlarını daha iyi anlamanın en doğal yöntemlerinden biridir.

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Bakması bile ürkütücü bu yemeğin fiyatı 2700 lira

Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle öne çıkan Japon mutfağı da ilginç yemeklere ev sahipliği yapıyor.

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Bakması bile ürkütücü bu yemeğin fiyatı 2700 lira

"Denizden babam çıksa yerim" mantığını benimseyen Japonlar, denizde çıkan çeşitli böcekleri, balıkları, istiridyeleri pişmiş, çoğunlukla da çiğ olarak tüketiyor. Japonların meşhur olduğu kadar pahalı yiyecekleri de dev istiridyeden yaptıkları...

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Bakması bile ürkütücü bu yemeğin fiyatı 2700 lira

Giant clam (dev istiridye) adı verilen bu deniz canlısına, büyüklüğü ve ilginçliğiyle "canavar" benzetmesi yapılıyor. Fotoğraflardaki istiridye de o kadar büyük ki, içine yavru yengeçler bile gizlenebiliyor.

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