Balık avlama yöntemi herkesi şaşırttı

DOĞAYA SAYGI GEREĞİ BÜYÜKLERİNİ TUTUYORUM Çevreye düşkünlüğü sebebiyle küçük balıklar yerine büyükleri yakaladığını belirten Çetindere, "Balık tutmayı hobi olarak yapıyorum. Bazen arkadaşlarla balık tutmaya gideriz. Onlar ağ ya da olta kullanırken ben elimle tutarım. Küçük balıklar yerine doğaya saygı gereği biraz daha büyüklerini tutuyorum. Devletimizden ricamız, illegal yoldan suya elektrik atarak balık tutanlar var, bunlara göz açtırmasınlar. Hem zaman geçirmek hem de hobi olarak balık tutuyorum, hayatımdan memnunum" dedi.