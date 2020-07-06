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  3. 06 Temmuz 2020 11:35

Balık avlama yöntemi herkesi şaşırttı

Aralık ilçesinde oturan 2 çocuk babası Suat Çetindere'nin en büyük hobisi balık tutmak. Hafta sonları Ağrı Dağı eteklerindeki Karasu sazlığına giden Çetindere, balık tutmak için sadece ellerini kullanıyor.

Balık avlama yöntemi herkesi şaşırttı

Aralık ilçesinde oturan 2 çocuk babası Suat Çetindere'nin en büyük hobisi balık tutmak. Hafta sonları Ağrı Dağı eteklerindeki Karasu sazlığına giden Çetindere, balık tutmak için sadece ellerini kullanıyor.

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Balık avlama yöntemi herkesi şaşırttı

Diğer avcıların aksine ağ, olta gibi malzemeler kullanmayan Çetindere, her bölümünü bildiği sazlığa girerek elleriyle aynalı sazan yakalıyor.

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Balık avlama yöntemi herkesi şaşırttı

DOĞAYA SAYGI GEREĞİ BÜYÜKLERİNİ TUTUYORUM Çevreye düşkünlüğü sebebiyle küçük balıklar yerine büyükleri yakaladığını belirten Çetindere, "Balık tutmayı hobi olarak yapıyorum. Bazen arkadaşlarla balık tutmaya gideriz. Onlar ağ ya da olta kullanırken ben elimle tutarım. Küçük balıklar yerine doğaya saygı gereği biraz daha büyüklerini tutuyorum. Devletimizden ricamız, illegal yoldan suya elektrik atarak balık tutanlar var, bunlara göz açtırmasınlar. Hem zaman geçirmek hem de hobi olarak balık tutuyorum, hayatımdan memnunum" dedi.

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Balık avlama yöntemi herkesi şaşırttı

6 BALIK YAKALADI Karasu sazlığında suya girerek kısa sürede eliyle 6 adet aynalı sazan tutmayı başaran Çetindere, avının bereketli geçtiğini söyledi.

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