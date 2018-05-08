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  3. 08 Mayıs 2018 10:25

Belgesel için gittiği kabilede haberi olmadan evlendirildi

Belgesel için gittiği kabilede haberi olmadan evlendirildi

Başta kabile tarafından tehdit olarak görülen film yapımcısının, yanlarına asıl geliş niyeti öğrenen yerliler bakın Sarah Begum'un kendisini bir anda nasıl bir noktada bulmasına sebep olmuş...

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Belgesel için gittiği kabilede haberi olmadan evlendirildi

Amazon'daki petrol firmalarının doğal ortama verdikleri zararı insanlara gösterebilmek için 3000 kişilik Huaroani kabilesiyle yakınlaşan Begum, burada sürpriz bir kararla kabilenin savaşçılarından biriyle evlendi.

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Belgesel için gittiği kabilede haberi olmadan evlendirildi

Kabilenin köyünde sadece 2 hafta geçiren alan Sarah Begum, bir gün çağırıldığı bir kulübede bir seremoniyle karşılaştı.

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Belgesel için gittiği kabilede haberi olmadan evlendirildi

Kabile üyeleri ona yerel kıyafetler giydirdiler, geleneksel içki chicha içildi ve tören yemekleri yendi.

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