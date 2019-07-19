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  3. 19 Temmuz 2019 17:35

Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Bıçağı 1000 derecede ısıtan adam ilginç bir deney yaptı. Sıcak bıçakla kola şişesini ve çeşitli eşyaları kesen adam ilginç görüntüler elde etti.

Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Bıçağı 1000 derecede ısıtan adam ilginç bir deney yaptı.

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Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

Sıcak bıçakla çeşitli eşyaları böyle kesti.

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Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

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Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...

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