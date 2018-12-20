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  3. 20 Aralık 2018 18:40

Bilim dünyası şokta... İşte ölümden sonrasında yaşananlar !

Hasta ölü ilan edildiğinde delta dalgaları kaydedilmeye devam edildi. Karşılaşılan durumu bilim insanları; olağanüstü ve açıklanamayan olarak nitelendirdiler...

Bilim dünyası şokta... İşte ölümden sonrasında yaşananlar !

Ölümden sonra hayat var mı? sorusunu gündeme getiren olay Kanada'da yaşandı. Açıklanamayan vakada, hastanın ölmesinden sonra beyin aktivitesi 10 dakika boyunca kaydedildi.

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Bilim dünyası şokta... İşte ölümden sonrasında yaşananlar !

Hasta ölü ilan edildiğinde delta dalgaları kaydedilmeye devam edildi. Uzmanların açıklamasına göre; bu dalgalar normalde derin uykudayken ortaya çıkar ve beyin hala çalışıyor demektir.

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Bilim dünyası şokta... İşte ölümden sonrasında yaşananlar !

Ölüm zamanlaması, organ bağışıyla ilgili zor soruları gündeme getiriyor. Ancak kalbi durduktan sonra sağ kalan beş kişiden biri, olayla ilgili deneyimlerini bildirdi.

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Bilim dünyası şokta... İşte ölümden sonrasında yaşananlar !

Bu bağlamda doktorlar, insanların beyinlerinin klinik olarak öldükten sonra da çalışmaya devam edebileceğine dair bilimsel kanıtlar buldu.

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