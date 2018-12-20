Bilim dünyası şokta... İşte ölümden sonrasında yaşananlar !
Hasta ölü ilan edildiğinde delta dalgaları kaydedilmeye devam edildi. Karşılaşılan durumu bilim insanları; olağanüstü ve açıklanamayan olarak nitelendirdiler...
Ölümden sonra hayat var mı? sorusunu gündeme getiren olay Kanada'da yaşandı. Açıklanamayan vakada, hastanın ölmesinden sonra beyin aktivitesi 10 dakika boyunca kaydedildi.
Hasta ölü ilan edildiğinde delta dalgaları kaydedilmeye devam edildi. Uzmanların açıklamasına göre; bu dalgalar normalde derin uykudayken ortaya çıkar ve beyin hala çalışıyor demektir.
Ölüm zamanlaması, organ bağışıyla ilgili zor soruları gündeme getiriyor. Ancak kalbi durduktan sonra sağ kalan beş kişiden biri, olayla ilgili deneyimlerini bildirdi.