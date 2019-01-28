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  3. 28 Ocak 2019 13:20

Bilim insanlarının açıklayamadığı gizemler

Dünyada insan aklının çözemediği, bilimin açıklayamadığı, insanları dehşete düşüren birçok doğaüstü olay oluyor.

Bilim insanlarının açıklayamadığı gizemler

İşte akıllarda soru işaretleri oluşturan o ilginç olaylar...

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Bilim insanlarının açıklayamadığı gizemler

Ünlü "Kiev Kozmonotu"



Bu heykelcik Avrupa'da bulunan " uzay adamı " özelliklerini gösteren tek buluntudur. Yaşı çok eskidir.

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Bilim insanlarının açıklayamadığı gizemler

Tarih öncesine ait küçük Japon heykelcikleri



Yakalarında civata taşıyan bu heykelcikler bir tür uzay başlığı ve elbisesi taşımaktadır. Hatta bunlardan biri çok büyük gözlük takmaktadır. Sanki güneş ışığından korunmak ister gibi.

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Bilim insanlarının açıklayamadığı gizemler

Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.

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