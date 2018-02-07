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  3. 07 Şubat 2018 22:05

Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?

Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?

Sadece bambuları kullanarak, balık avlama taktiğine inanamayacaksınız.

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Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?

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Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?

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Böyle balık tutma taktiği gördünüz mü?

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