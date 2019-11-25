Bu bilgiler hayatınızı çok kolaylaştıracak

Bazı pratik bilgiler birçok kişinin işine yarıyor. Gündelik hayatta sık karşılaştığımız sorunların çözümü hiç aklımıza gelmeyen yerlerde ve düşündüğümüzden daha kolay. Bahsedeceğimiz basit pratik yöntemler sayesinde artık m
Anahtara bu açıdan bir delik daha açılırsa ne olur? Tahmin edebildiniz mi?
1/ 167
Eğer anahtarlığınız kalabalıksa eve geldiğinizde hep aynı sorun ile karşılaşırsınız.
2/ 167
Evin kapısını açacak anahtarı bulmak bu durumda biraz zor olacaktır.
3/ 167
Ancak evin anahtarının kenarına açacağınız bu delik sizi bu dertten kurtaracaktır.