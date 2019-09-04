Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak

Gündelik hayatta hiç aklımıza gelmeyen sorunların çözümü hiç aklımıza gelmeyen yerlerde ve düşündüğümüzden daha kolay. İşte karşımıza çıkan küçük problemleri çözmenin daha önce aklınıza gelmemiş basit yolları…
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Anahtara bu açıdan bir delik daha açılırsa ne olur? Tahmin edebildiniz mi?
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Eğer anahtarlığınız kalabalıksa eve geldiğinizde hep aynı sorun ile karşılaşırsınız.
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Evin kapısını açacak anahtarı bulmak bu durumda biraz zor olacaktır.
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Ancak evin anahtarının kenarına açacağınız bu delik sizi bu dertten kurtaracaktır.