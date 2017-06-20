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  3. 20 Haziran 2017 17:16

Bu bilgiler işinize çok yaracak!

Bu bilgiler günlük yaşantınızı kolaylaştıracak.

Bu bilgiler işinize çok yaracak!

Örneğin yumurta kabuğunu bahçecilik işlerinde kullanabilirsiniz.
Çünkü yumurta kabuğunda yüksek miktarda mineral ve protein bulunur.

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Bu bilgiler işinize çok yaracak!

Eğer kabukları çöpe atmak yerine iyice ufalayıp toz haline getirdikten sonra toprağa gömerseniz, bitkileriniz daha gür çıkacaktır.

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Bu bilgiler işinize çok yaracak!

Özellikle yumurtanın kabuğunda yer alan kalsiyum miktarının da çok fazla olduğu biliniyor. Bu nedenle yumurta kabuğu ve suyu çok çeşitli yerlerde işinize yarayacaktır.

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Bu bilgiler işinize çok yaracak!

Yumurta içerdiği protein ve kalsiyum sayesinde oldukça faydalı bir besin.

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