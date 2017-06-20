Bu bilgiler işinize çok yaracak!
Bu bilgiler günlük yaşantınızı kolaylaştıracak.
Örneğin yumurta kabuğunu bahçecilik işlerinde kullanabilirsiniz.
Çünkü yumurta kabuğunda yüksek miktarda mineral ve protein bulunur.
Eğer kabukları çöpe atmak yerine iyice ufalayıp toz haline getirdikten sonra toprağa gömerseniz, bitkileriniz daha gür çıkacaktır.
Özellikle yumurtanın kabuğunda yer alan kalsiyum miktarının da çok fazla olduğu biliniyor. Bu nedenle yumurta kabuğu ve suyu çok çeşitli yerlerde işinize yarayacaktır.