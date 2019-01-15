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  3. 15 Ocak 2019 15:26

Bu bulmacayı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)

Süpermarkete dadanan hırsızı bakalım siz bulabilecek misiniz ?

Bu bulmacayı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)

Ocak, Nisan ve Haziran aylarında yaşanan hırsızlık vakalarına dair güvenlik kameraları görüntüleri bu şekildedir: Ocak 2017

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Bu bulmacayı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)

Nisan 2017

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Bu bulmacayı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)

Haziran 2017

Bu görüntüleri izleyen görevliler hırsızı tespit eder. Görüntülerdeki kişiler arasından hırsız hangisi?

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Bu bulmacayı herkes çözemiyor! (Marketteki hırsız kim?)

NEHİR SORUŞTURMASI

Sıcak bir yaz günü dedektif ve ortağı kaçak bir mahkumu aramaktadır. Çok hızlı akan ve derin bir nehrin kenarında serinlemeye çalışan gençlerin yanına giderek, onlar yaşlarında bir kaçağı aradıklarını söyler. Gençlerden biri nehrin karşı kıyısını işaret eder ve az önce yanlarından geçtiğini nehre atlayarak karşı kıyıya ulaştığını anlatır. İsterlerse karşıya geçmeleri için dedektif ve ortağına botunu verebileceğini söyler. Ancak dedektif bu teklifi reddeder ve aradıkları kaçağın bu üç gençten biri olduğunu düşünür. Dedektif bu kanıya nasıl varmıştır?

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