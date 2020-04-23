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  3. 23 Nisan 2020 12:01

Bu evlerde tuvalet ve mutfak yan yana! İşte o hayatlar

Hong Kong, dünyanın en önemli ticaret kentlerinden biri. Çine bağlı olmakla birlikte özel bir statüde yönetilen kent milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor.

Bu evlerde tuvalet ve mutfak yan yana! İşte o hayatlar

Hong Kong, dünyanın en önemli ticaret kentlerinden biri. Çine bağlı olmakla birlikte özel bir statüde yönetilen kent milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor.

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Bu evlerde tuvalet ve mutfak yan yana! İşte o hayatlar

Hong Kong'un sadece %7'lik alanının konut olarak kullanılması ev fiyatlarının çok yüksek olmasına ve aynı zamanda da bir o kadar küçük bir şekilde konumlandırılmasına neden oluyor.

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Bu evlerde tuvalet ve mutfak yan yana! İşte o hayatlar

Örneğin New York'ta kentte konut için ayrılan alan, toplam yüzölçümünün neredeyse %70'ine tekabül ediyor.

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Bu evlerde tuvalet ve mutfak yan yana! İşte o hayatlar

Hong Kong'ta yüksekliği onlarca metreyi buluan gökdelenlerde insanlar genellikle 25 metrekareyi aşmayan evlerde yaşıyor.

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