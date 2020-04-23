Bu evlerde tuvalet ve mutfak yan yana! İşte o hayatlar
Hong Kong, dünyanın en önemli ticaret kentlerinden biri. Çine bağlı olmakla birlikte özel bir statüde yönetilen kent milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor.
Hong Kong, dünyanın en önemli ticaret kentlerinden biri. Çine bağlı olmakla birlikte özel bir statüde yönetilen kent milyonlarca insana ev sahipliği yapıyor.
Hong Kong'un sadece %7'lik alanının konut olarak kullanılması ev fiyatlarının çok yüksek olmasına ve aynı zamanda da bir o kadar küçük bir şekilde konumlandırılmasına neden oluyor.
Örneğin New York'ta kentte konut için ayrılan alan, toplam yüzölçümünün neredeyse %70'ine tekabül ediyor.