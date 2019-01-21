Bu ikizler aynı erkekten aynı anda...
Avustralya'da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli ikiz kardeşler aynı erkeği sevip, paylaşmasıyla dünya medyasında olay olmuştu. Hiçbir şeyi ayrı yapamayan ikizler, şimdi de aynı anda hamile kalmak istiyor.
30 yaşındaki Lucy ve Anna DeCinque ikiz kardeşler hayatlarında var olan her şeyi birbirleriyle paylaşıyorlar...
Birer dakika ara ile doğan bu ikiz kardeşler birbirlerine benzeyebilmek uğruna, bir dizi estetik ameliyat olup servet harcamış.
Göğüs, dudak ve kaş estetiği yaptıran kardeşler, kıyafetten erkek arkadaşlarına kadar her şeyi paylaşıyor.