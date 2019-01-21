  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Ocak 2019 12:17

Bu ikizler aynı erkekten aynı anda...

Avustralya'da yaşayan Anna ve Lucy DeCinque isimli ikiz kardeşler aynı erkeği sevip, paylaşmasıyla dünya medyasında olay olmuştu. Hiçbir şeyi ayrı yapamayan ikizler, şimdi de aynı anda hamile kalmak istiyor.

Bu ikizler aynı erkekten aynı anda...

30 yaşındaki Lucy ve Anna DeCinque ikiz kardeşler hayatlarında var olan her şeyi birbirleriyle paylaşıyorlar...

1/ 17
Bu ikizler aynı erkekten aynı anda...

Birer dakika ara ile doğan bu ikiz kardeşler birbirlerine benzeyebilmek uğruna, bir dizi estetik ameliyat olup servet harcamış.

2/ 17
Bu ikizler aynı erkekten aynı anda...

Göğüs, dudak ve kaş estetiği yaptıran kardeşler, kıyafetten erkek arkadaşlarına kadar her şeyi paylaşıyor.

3/ 17
Bu ikizler aynı erkekten aynı anda...

Aynı erkekten hoşlandıklarını bunu paylaştıklarını dile getiren ikizler,

4/ 17
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM