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  3. 07 Eylül 2019 13:10

Bu köyde yaşayanlar zengin oluyor

Çin'in en ünlü köyü olarak bilinen Ciangsu eyaletinde bulunan Huaxi köyü, dünyanın en zengin köyü durumunda. Yıl boyunca turist ağırlayan bu köyde yaşam kalitesi oldukça yüksek. İşte dünyanın en zengin köyünden detaylar... .

Bu köyde yaşayanlar zengin oluyor

Huaxi köyü'nde halihazırda çok katlı birçok bina bulunurken, köy aynı zamanda dünyaca ünlü birçok anıt ve binanın da benzerlerine sahip.

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Bu köyde yaşayanlar zengin oluyor

Ülkenin kuzeyindeki Çin seddinin bir kopyasından, Pekin'deki Yasak Şehre, New York'taki Özgürlük Anıtı'ndan Sydney'deki Opera Binası ve Paris'teki Arc de Triomphe bunlardan sadece birkaçı.

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Bu köyde yaşayanlar zengin oluyor

Köyün ağır sanayiden, tekstil ve turizme kadar birçok gelir kalemi bulunurken, mal varlıklarından elde edilen kazanç fazlası köylüye paylaştırılıyor.

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Bu köyde yaşayanlar zengin oluyor

Köylüler geçen sene köyün gelir fazlasından ötürü her aileye bir araba hediye edildiğini kaydediyor.

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