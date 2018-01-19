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  3. 19 Ocak 2018 21:25

Bu mezarlıklar başka mezarlık

Bu mezarlıklar başka mezarlık

Uçaklar eskiyip kullanılamaz hale gelince ne olur? Bu sorunun yanıtını ABD'nin güney batısındaki bir 'uçak mezarlığı'nda arıyoruz.

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Bu mezarlıklar başka mezarlık

ABD'nin Arizona eyaletindeki Tucson kentine doğru araba yolculuğu yapıyorsanız bir süre sonra evlerin giderek azalıp devasa bir alanda, çöl güneşinin altında sıra sıra dizili askeri uçaklar görürsünüz. Uçsuz bucaksız kargo uçaklarını, bombardıman uçaklarını, Herkül'leri, F-14 ve Tomcat savaş uçaklarını…

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Bu mezarlıklar başka mezarlık

Burası Davis-Monthan hava üssü. 10 km karelik alan 4400 uçağı barındırıyor. Bazıları sanki birkaç saat önce buraya getirilmiş, bazıları ise kumun ve tozun aşındırıcı etkisinden korunmak için örtülü tutuluyor.

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Bu mezarlıklar başka mezarlık

Kapalı hangarlarda ise yığın halinde uçak parçaları Amerika'nın ya da dünyanın başka bir bölgesine gönderilerek başka bir uçağa takılmak üzere bekletiliyor. Burada çalışanlar Vahşi Batı folklorundan esinlenmiş gibi bu üsse kısaca 'Mezarlık' diyor.

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