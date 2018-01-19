Bu mezarlıklar başka mezarlık

Kapalı hangarlarda ise yığın halinde uçak parçaları Amerika'nın ya da dünyanın başka bir bölgesine gönderilerek başka bir uçağa takılmak üzere bekletiliyor. Burada çalışanlar Vahşi Batı folklorundan esinlenmiş gibi bu üsse kısaca 'Mezarlık' diyor.

