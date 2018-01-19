Bu mezarlıklar başka mezarlık
Uçaklar eskiyip kullanılamaz hale gelince ne olur? Bu sorunun yanıtını ABD'nin güney batısındaki bir 'uçak mezarlığı'nda arıyoruz.
ABD'nin Arizona eyaletindeki Tucson kentine doğru araba yolculuğu yapıyorsanız bir süre sonra evlerin giderek azalıp devasa bir alanda, çöl güneşinin altında sıra sıra dizili askeri uçaklar görürsünüz. Uçsuz bucaksız kargo uçaklarını, bombardıman uçaklarını, Herkül'leri, F-14 ve Tomcat savaş uçaklarını…
Burası Davis-Monthan hava üssü. 10 km karelik alan 4400 uçağı barındırıyor. Bazıları sanki birkaç saat önce buraya getirilmiş, bazıları ise kumun ve tozun aşındırıcı etkisinden korunmak için örtülü tutuluyor.