Bu pratik bilgiler çok işinize yarayacak!

<p>Satın aldığınız kaşar peynirinin sahte olduğunu anlamak için çok kolay bir çözüm var! Peynirin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamak için aldığınız kaşarı bir dilim kesin ve çakmak ile yakın. Eğer kaşarınız alev alıyorsa o peynir sahtedir. Çünkü içerisinde sentetik madde vardır.</p>

