Bu pratik bilgiler çok işinize yarayacak!
<p>Satın aldığınız kaşar peynirinin sahte olduğunu anlamak için çok kolay bir çözüm var! Peynirin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlamak için aldığınız kaşarı bir dilim kesin ve çakmak ile yakın. Eğer kaşarınız alev alıyorsa o peynir sahtedir. Çünkü içerisinde sentetik madde vardır.</p>
<p>Diğer yandan kaşarı yaktığınızda yanmıyor, sadece isleniyorsa kaşarınızda ekstradan bir katkı maddesi bulunmuyor.</p>
<p>Yumurta içerdiği protein ve kalsiyum sayesinde oldukça faydalı bir besin. Özellikle yumurtanın kabuğunda yer alan kalsiyum miktarının da çok fazla olduğu biliniyor. Bu nedenle yumurta kabuğu ve suyu çok çeşitli yerlerde işinize yarayacaktır. Örneğin yumurta kabuğunu ufalayıp toprağa serperseniz, bitkileriniz daha gür çıkar.</p>